Суд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб во время нападения на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Об этом в Telegram сообщил сам Стерненко.
«Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня возле моего дома», - написал он.
Стерненко также сообщил, что сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 сбежал из Украины.
«Думаю, в конце концов окажется, что я виноват в том, что они на меня напали, поскольку я противостоял Труханову и тот был вынужден заказывать нападения на меня. А Труханова Зеленский наградит орденом «за заслуги». После чего правительство утвердит программу по заказным убийствам. Ибо у нас это не преступление. Преступление - защищаться от нападений», – подчеркнул активист.
Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».
Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.
Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.
Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».
За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.
15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время