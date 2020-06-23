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Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки, 22 июня, обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Об этом в Telegram сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева.

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели 9 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больниц столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.

Напомним, за 21 июня  обнаружили заболевание коронавирусом у 43 жителей Киева
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