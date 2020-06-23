По состоянию на вечер 23 июня в Черновицкой области подтоплены 11 населенных пунктов (Банилов, Слобода-Банилов, хутор Серафинец, Новоселица, Маршинцы, Тарасовка, Мамалыга, Бисков, Белый Поток, Черепковка, Глубокая) и 63 дома, сообщила пресс-служба ОГА.
Затоплено 179 приусадебных участков, повреждено 1,7 га сельскохозяйственных угодий.
Отселены 37 человек.
Осуществляются меры по доставке воды, медикаментов и продуктов питания жителям пострадавших населенных пунктов.
К ликвидации последствий непогоды привлечено 175 человек и 39 единиц техники.
Согласно распоряжению местных властей, обеспечено круглосуточное дежурство школьных автобусов на территории области с целью перевозки населения из зон возможного подтопления.
Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.
Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.
Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время