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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которые закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Об этом она сказала во время брифинга, передает Украинская правда.

«На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия – были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР по жалобе (бывшего заместителя главы Администрации президента) Андрея Портнова», - заявила она.

Генпрокурор добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки.

Напомним, 18 июня суд решал вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в Печерском суде. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также Порошенко заявил, что против него возбудили дело относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса.

Судья перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

В ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.
ForUm

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