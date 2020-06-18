Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть возбудила еще одно дело против него – за получение Томоса и создание Православной церкви Украины. Об этом он заявил во время выступления на многотысячном митинге под стенами Печерского суда.

Он сообщил, что когда международные партнеры слышат о количестве возбужденных против него дел, то не могут в это поверить.

«Они не могли понять и поверить, что среди этих дел есть обвинения Порошенко в том, что он, как Верховный Главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление против российского агрессора. И мы освободили с вами две трети оккупированного Донбасса – спасибо каждому ветерану. Они поверить не могли, что против меня выдвинуто обвинение за то, что в ноябре 2018 боевые корабли Украины отправились через украинский керченский пролив в украинское Азовское море защищать Азовское побережье украинского Мариуполя и Бердянска. Мол, мы провоцируем россиян», - сказал Порошенко.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело «за разжигание межрелигиозной розни» путем получения томоса и создание Православной церкви Украины», - сообщил пятый президент.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.

Первой Православную церковь Украины признала Греческая церковь.