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Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Об этом сообщает Украинская правда из зала суда.

«Они пытались дать нам взятки, заменить арест с содержанием под стражей на личное обязательство. Порошенко взяток не берет и брать не будет. Они это делают, чтобы изъять паспорт и не дать возможность Порошенко мобилизовать мир в поддержку Украины», - сказал Порошенко.

Председательствующий судья Сергей Вовк отложил заседание до 1 июля на 14:00.

Во время заседания прокуратура изменила свое ходатайство и просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо заключения под стражу с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

В то же время защита Порошенко выступила против нового ходатайства прокуратуры. Адвокат Илья Новиков сказал, что новое ходатайство может быть основанием, чтобы отложить заседание, чего защита не хочет.

Напомним, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

 
ForUm

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