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Адвокаты Мангера объявили отвод судьи 19

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого в причастности к убийству активистки Катерины Гандзюк.

«Адвокаты Мангера в очередной раз получили отказ в удовлетворении своего ходатайства. В этот раз им отказали в отводе судьи. Затягивание суда - обычная практика для адвокатов Мангера. Однако радует, что судьи видят бессмысленность этих манипуляций», - сообщается на странице сообщества  «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Сегодня суд продолжит рассмотрение ходатайства прокуроров относительно меры пресечения Мангеру, и призвали неравнодушных прийти под стены Печерского районного суда города Киева.

Напомним, 15 июня, подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице якобы из-за проблем с сердцем. 

Спецподразделение СБУ утром 16 июня задержало Мангера в больнице в Херсоне, его привезти в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки продлено до 29 июля
ForUm

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