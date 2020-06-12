Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлено до 29 июля. Ранее прокуратура объявила о его завершении и передачи дела в суд, рассказал в комментарии hromadske прокурор по делу Андрей Синюк.

«В связи с новыми обстоятельствами прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было возобновлено 11 июня», - сказал Синюк.

Он добавил, что одному из обвиняемых по делу – Владиславу Мангеру – было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшую информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о «рисках», связанные с необходимостью изменения меры пресечения.

Накануне, 11 июня, Мангер в своем видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

«Странно, прокуроры пригласили для ознакомления с материалами дела, и следствие остановлено, а тут какие-то новые показания... А почему при принятии прокурорами решения о завершении следствия не меняли меру пресечения?» - заявил тогда Мангер.

Напомним, 27 апреля в Офисе генерального прокурора Украины заявили о завершении досудебного следствия в производстве в отношении подозреваемых организатора и заказчика нападения на советница мэра Херсона Екатерины Гандзюк - Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. Тогда против этого решения выступили активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».