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В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк», – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

 
ForUm

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