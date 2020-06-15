Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии Интерфакс-Украина.

«Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем», - сказал он.

По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

«Они получили справку врача о том, что доставка Мангера в суд невозможна по состоянию его здоровья», - отметил Ильченко.

Вместе с тем, по словам адвоката, впоследствии приезжали сотрудники полиции и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный, лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.

Также Ильченко добавил, что, по словам врачей, Мангер сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

На заседании Печерского суда в понедельник, куда на 9:30 должен был быть принудительно доставлен Мангер, присутствует защита подозреваемого.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

17 марта Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без внесения залога.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Позже досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлено до 29 июля.