Под Печерским райсудом Киева, где 18 июня должны избирать меру пресечения пятому президенту, нардепу Петру Порошенко, собралось несколько тысяч его сторонников – они установили сцену и перекрыли дорогу.

Трансляцию с места событий ведет Украинская правда.

Люди держат желто-голубые флаги, у некоторых в руках портреты Порошенко.

Они скандируют «Спасибо», «Вместе к победе».

Фракция «Европейская солидарность» сообщила, что в полном составе покинула зал заседаний Верховной Рады, чтобы поддержать своего сопредседателя во время судебного заседания.

Порошенко сначала поднялся на сцену, где поблагодарил людей, которые пришли его поддержать.

Он назвал дело против него «ничтожной местью ничтожных лиц, которые не любят Украину». При этом он добавил, что не боится этих людей, потому что «с нами правда».

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева перенести заседание по рассмотрению меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко.

Планировалось, что заседание суда состоится 18 июня в 15:15.

Следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Вечером 17 июня пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что семья Порошенко приняла решение перенести похороны Алексея Порошенко, отца пятого президента Украины, на 19 июня.

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня.