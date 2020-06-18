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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский районный суд Киева перенести заседание по рассмотрению меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис генпрокурора.

«Следственный судья должен рассмотреть это ходатайство и принять решение (на когда перенести заседание, - ред.)», - сообщили в ОГП.

Там уточнили, что ходатайство связано со смертью отца Петра Порошенко.

Планировалось, что заседание суда состоится 18 июня в 15:15.

Как сообщал ForUm, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Вечером 17 июня пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что семья Порошенко приняла решение перенести похороны Алексея Порошенко, отца пятого президента Украины, на 19 июня.

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня.
ForUm

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