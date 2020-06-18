Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Под зданием суда собралось несколько тысяч его сторонников.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева перенести заседание. Однако адвокаты Порошенко заявили, что не получали никакой информации и семья Порошенко не просила о переносе.

Также Порошенко под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство - относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса. В ГБР подтвердили эту информацию.

Верховная Рада Украины не поддержала доработанную программу действий правительства. На пленарном заседании за программу проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах, 69 высказались против. В «Слуге народа» заявили, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть Аваков.

Также Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который ранее объявил о сложении мандата и подал на рассмотрение парламентариев соответствующее заявление.

По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. По данным СНБО, умерли за сутки 23 человека, выздоровели – 504. Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового.

На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленский. Он родился в семье ромов.

Совет Европейского союза продлил действие пакетов санкций, введенных против Российской Федерации из-за оккупации и аннексии украинского полуострова Крым.