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Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который ранее объявил о сложении мандата и подал на рассмотрение парламентариев соответствующее заявление.

После вынесения спикером парламента Дмитрием Разумковым на голосование вопроса о прекращении депутатства Вакарчука под возгласы депутатов набралось только 175 голосов, сообщает Радио Свобода.

«Решение не поддержали», - сказал Разумков.

Ранее сегодня Верховная Рада 343 голосами прекратила полномочия народного депутата Ольги Бельковой из «Батькивщины».

11 июня народный депутат от партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о сложении мандата. Он заявил, что этим решением отнюдь не прекращает свою политическую деятельность, и добавил, что в планах «большой образовательный проект».

11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.

Вакарчук был нардепом VI созыва от пропрезидентского блока «Наша Украина - Народная самооборона».

11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.
ForUm

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