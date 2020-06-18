Совет Европейского союза продлил действие пакетов санкций, введенных против Российской Федерации из-за оккупации и аннексии украинского полуострова Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму», - написал он в Twitter.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Решение было принято 18 июня в письменной процедуре. Ранее это решение одобрили послы стран-членов Евросоюза.

После аннексии Крыма и Севастополя в июне2014 года ЕС ввел ограничительные меры, применяемые к компаниям и физических лиц. Под санкции подпадают импорт из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в этих оккупированных регионах.

В частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, запрещен экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также в секторах, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов; запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.