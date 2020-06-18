Государственное бюро расследований осуществляет следствие по делу о возможных незаконных действий высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко.

«6 ноября 2019 СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ дело передано для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится», - сказал Билоусенко.

Как сообщал ForUm, сегодня пятый президент Петр Порошенко под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство - относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса.