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Журналисты съездили на Закарпатье и узнали подробности о новорожденном мальчике, которого назвали Зеленский. Он появился в семье ромов и живет в таборе, сообщил журналист Виталий Глагола в Facebook.

Полное имя мальчика – Дьопйош Зеленский Евгеньевич, он родился 23 марта.

Его мать зовут Маргаритой, с мужем она не живет. Она сказала, что гордится необычным именем своего сына.

У маленького Зеленского пятеро братьев и сестер, старшей - 23 года.

Ранее о необычном имени мальчика сообщил Минюст.
ForUm

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