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Верховная Рада Украины в четверг не поддержала доработанную программу действий правительства. На пленарном заседании за программу проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах, 69 высказались против, передает Радио Свобода.

Это была вторая попытка проголосовать за программу действий правительства, которую парламентарии провалили.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел в Раду для выступления с просьбой к депутатам поддержать обновленную программу деятельности его правительства. По его словам, главной целью программы является обеспечение достойного уровня жизни украинцев. Программа, по мнению Шмыгаля, «прогнозирует возобновление экономического роста Украины уже во втором полугодии текущего года».

Ряд депутатов высказались за отставку правительства, а поддержку действий его правительства назвали неприемлемой, в частности, из-за присутствия в нынешнем Кабмине Арсена Авакова как министра МВД. За его отставку под стенами Рады сегодня митингуют протестующие.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

 
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