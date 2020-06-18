По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.
За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.
По данным СНБО, умерли за сутки 23 человека, выздоровели – 504.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313.
Напомним, из-за роста количества больных Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.
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