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По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, умерли за сутки 23 человека, выздоровели – 504.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313.

Напомним, из-за роста количества больных Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.
ForUm

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