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На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленский, сообщило Юго-западное межрегиональное управление Минюста.

«Наиболее распространенные имена, которыми ужгородцы называли мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар. Одного ребенка назвали – Зеленский.

Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

В течение 5 месяцев 2020 отделами ДРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных.
ForUm

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