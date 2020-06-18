Семья пятого президента Петра Порошенко не подавала ходатайств о переносе судебного заседания. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Сегодня ресурс «Страна.юа» опубликовал информацию со ссылкой на Офис генерального прокурора, что в Печерский суд подано заявление о переносе заседание об избрании меры пресечения Порошенко со ссылкой на то, что Порошенко не может появиться из-за похорон отца. Это – циничная ложь», - сказал он.

Новиков отметил, что никаких сообщений адвокаты также не получали.

«Мы не получали никакой информации, ни официальной, ни неофициальной. Семья не просила об этом переносе. Мы считаем, что это манипуляция, и манипуляция очень лицемерная. Мы не просили, и семья Порошенко не просила «заботиться» таким образом об их чувствах», - добавил Новиков.

«Похороны Алексея Ивановича состоятся завтра. Это уже организовано, прощание будет в 12:00. Никакого переноса не надо, Порошенко сегодня появится в Печерский суд на 15:00», - отметил он.

Новиков подчеркнул: если Генеральная прокуратура хочет переноса заседания, то недопустимы попытки мотивировать это интересами семьи Порошенко.

«Будет большое количество людей, которые заинтересованы в этом деле и хотят услышать решение суда, наблюдать за ним. Поэтому хочу подчеркнуть от имени команды защиты Порошенко: если Генеральная прокуратура хочет сорвать заседание, им это придется делать под свою ответственность и это не должно делаться со ссылкой на интересы Порошенко и его семьи. Порошенко об этом не просил», - отметил адвокат.

«Пятого президента Украины обвиняют в том, что он реализовал свои конституционные полномочия – издал указ. А руководителя Службы внешней разведки обвиняют в том, что он выполнил в соответствии с Конституцией обязательный для исполнения на всей территории Украины указ Президента Украины. Это абсолютный абсурд», - добавил Игорь Головань.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева перенести заседание по рассмотрению меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко.

Планировалось, что заседание суда состоится 18 июня в 15:15.

Следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Вечером 17 июня пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что семья Порошенко приняла решение перенести похороны Алексея Порошенко, отца пятого президента Украины, на 19 июня.

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня.