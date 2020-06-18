также в разделеОбщество
Забрать за долги: эксперт раскрыл схему «теневой» приватизации Одесского припортового завода 9
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного 8
Медведчук показал Библию Гутенберга, которая хранится у него в коллекции 10
В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию 43
Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования 65
Олещук: Наиболее вероятный покупатель медиа-холдинга Пинчука - это Медведчук 28
Укрзализныця отстранила главу Киевского вагоноремонтного завода 12
Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда 26
Адвокаты Мангера объявили отвод судьи 17
Комитет не одобрил выделение МВД 2,7 миллиарда из «коронавирусного» фонда 23
17 июня. Картина дня 40
Дело Гандзюк: Павловский в 17-й раз проигнорировал суд 45
Шмыгаль предлагает назначить экс-регионала Шкарлета министром образования 41
МАУ закрыла продажу билетов на большинство рейсов до 1 августа 20
Бывшего военного разоблачили на торговле боеприпасами 18
СБУ задержала идеолога «Одесской народной республики» 33
Исключить Варнаву из «черного списка» просила СБУ 21
Врачам второго звена хотят поднять зарплату с сентября 44

В последнее время в Украине происходит существенный прирост заражений коронавируса, превышающий средние показатели по миру.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового», - сказал он.

Ляшко подчеркнул, то в стране нет тенденции увеличения количества случаев в связи с увеличением тестирований.

«Это не значит, что только от тестирований рост зависит», - подчеркнул санврач.

Причиной этого, по его словам, является ослабление карантина, в частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады.

«Мы четко видим, что в связи с тем, что Украина ослабила карантин, перешла на стратегию сдерживания, у нас начался рост количества случаев (заряжений, - ред.), - подчеркнул Ляшко.

После этого, с учетом инкубационного периода, и началась увеличиваться количество больных.

По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги