Сегодня на заседании фракции, где через видеосвязь присутствовал и президент Владимир Зеленский, депутаты высказались о том, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть Аваков.

Об этом Громадському радіо рассказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Дошли до того, что то, что касается господина Авакова, должно быть мнением нескольких или нескольких десятков депутатов, потому что если хотим уволить министра, то логично во фракции найти хотя бы две трети голосов и чтобы депутаты выразили недоверие такому министру, независимо от его фамилии. Ведь потом эти голоса надо найти и в зале. Также когда поднимается вопрос отставки того или иного министра, то надо понимать действительно уже есть человек, который мог бы возглавить и справиться с министерством, вроде, министерства внутренних дел», - сказала Кравчук.

Напомним, Верховная Рада не одобрила доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины. За соответствующий документ проголосовали только 207 народных депутатов. Таким образом правительство не получило иммунитет на год.