Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как передает УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Запорожье на совместном брифинге с представителями правительства, Офиса президента и руководителями правоохранительных органов по случаю представления нового председателя Запорожской ОГА.

«Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, в том числе на дело Шеремета. Президент - публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-либо следствием… Более того - и министр этим не занимается», - заявил Аваков, отметив, что под расписку следователя получает соответствующие материалы для ознакомления.

Также министр сообщил, что часть дела Шеремета открыта для ознакомления стороне защиты. «На сегодняшний момент по делу Шеремета, в части, в выделенном эпизоде материалы открыты для защиты и переданы в суд. Давайте прекратим любые политические спекуляции, потому что это дело крайне сложное, очень сенситивное, и давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению - реализовать свои аргументы и суд примет решение», - подчеркнул глава МВД. «Мы не будем выносить решение в нашей стране по мере активности на суде у Стерненко, на суде у Шеремета или банды «Арташей». Мы будем выносить решение исходя из фактов», - сказал Аваков.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

По данным СМИ, следователи изменили маршрут мужчины и женщины, которые закладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.