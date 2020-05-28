Следователи национальной полиции, расследующие убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые закладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной. Об этом пишет «Слідство.Інфо», ссылаясь на текст официального подозрения, которые на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П.Г. и в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский вернулись в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара», - говорится в подозрении.

Однако в блоге «Тайны следствия» журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

По мнению журналистов, полиция «сократила» маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул. Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

В фильме «Убийство Павла» журналисты обнародовали видео с камер наблюдения, которое ранее на показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, было обнародовано именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Надо отметить, что квартал, в котором произошло убийство, - старой застройки и многие улицы и дворов проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые «через дворы вернулись на ул. О. Гончара», как указано в тексте подозрения.

Ранее журналисты уже публиковали доказательства, что полиция, расследуя дело Шеремета, использовала только ту экспертизу походки подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту, которая ставит ее под сомнение, следователи проигнорировали и к материалам дела не добавили.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.