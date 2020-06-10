также в разделеПолитика
Кабмин назначил и.о. министра экологии 19
Джапарову назначили заместителем главы МИД 20
Порошенко приехал к Венедиктовой 53
Кушнир: Украинцы хотят порядка и роста экономики, поэтому растет рейтинг оппозиции 19
Послы ЕС решили продлить «крымские санкции» еще на год 20
Новиков: ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко 33
На Закарпатье хотят создать «венгерский» район 171
Кабмин готов на этой неделе представить программу действий 37
Зеленский прокомментировал шутки «Квартала» об Украине 34
«Не надо провоцировать общество»: Зеленский рассказал об отношении к Бандере 54
Зеленский о несогласных с ним мэрах: Это – чистый сепаратизм 83
Зеленский предлагает ввести четыре вида референдумов 89
Губриенко: У журналистов «1+1» из-за декларации Медведчука случилась «слепота невнимания» 17
В состав ТКГ вошли четверо переселенцев с Донбасса 144
Венедиктова заявила, что готова подписать подозрение Порошенко 118
В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о референдуме 32
Журналисты с Донбасса будут принимать участие в заседаниях ТКГ 45
«Флойда в списки Небесной сотни»: Кива посмеялся над Майданом и США 66

Государственное бюро расследований распространило видео объявления подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
24
Теги