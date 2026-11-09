ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони знешкодили 2980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу РФ у війні становлять близько 1 609 380, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 9.11.2026 становлять:
- Особового складу – близько 1609380 (+2980) осіб.
- Танків - 12462 (+4).
- Бойових броньованих машин – 25683 (+15).
- Артилерійських систем – 52112 (+68).
- РСЗВ - 2263 (+6).
- Засобів ППО – 1753 (+2).
- Наземних робототехнічних комплексів – 3109 (+10).
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 602020 (+1843).
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 172 488 (+638).
- Спеціальної техніки – 4889 (+1).
Фото: Генштаб ЗСУ.Автор: Галина Роюк