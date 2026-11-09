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Війна

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів за добу

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони знешкодили 2980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу РФ у війні становлять близько 1 609 380, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 9.11.2026 становлять:

- Особового складу – близько 1609380 (+2980) осіб.

- Танків - 12462 (+4).

- Бойових броньованих машин – 25683 (+15).

- Артилерійських систем – 52112 (+68).

- РСЗВ - 2263 (+6).

- Засобів ППО – 1753 (+2).

- Наземних робототехнічних комплексів – 3109 (+10).

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 602020 (+1843).

- Автомобільної техніки та автоцистерн – 172 488 (+638).

- Спеціальної техніки – 4889 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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