В Броварах Киевской области 26 января курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Информированный источник.
Студент выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.
Источник рассказал, что на месте происшествия предсмертной записки не обнаружено.
«Погибшему было 18 лет. Его нашли проходившие рядом с домом люди. На место происшествия сразу же вызвали врачей. Они только констатировали смерть парня», – отметил собеседник издания.
Он добавил, что полиция устанавливает причины такого поступка курсанта.
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