В одной из крупнейших тюрем Эквадора произошла масштабная перестрелка, в результате которой погибли 116 человек, еще 80 были ранены, сообщает УНИАН.

Разборки между членами преступных группировок произошли в тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс. Силовикам потребовалось время, чтобы установить контроль над тюрьмой.

«Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Я прошу Бога благословить Эквадор, чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв», - отметил Лассо.

В связи с перестрелкой президент подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы «восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия». А правительство усилило военное присутствие за пределами объекта.

Также власти помогут семьям погибших и раненых заключенных.