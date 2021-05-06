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В бразильском Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки в метро погибли 25 человек.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Globo, инцидент произошел в четверг, 6 мая, во время спецоперации полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что в результате перестрелки в районе Жакарезинью погибли 24 подозреваемых члена преступной группировки, а также один офицер полиции.

Ранения также получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции.

Преступную группировку подозревают в торговле наркотиками и вербовке детей.
ForUm

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