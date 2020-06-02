Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха» или «Журавль», которые причастны к стрельбе в Броварах. Об этом сегодня, 2 июня, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха» или «Журавль». Установлено, именно они «выступили» со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех», - отметил Аваков.

В МВД отметили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий по задержанию всех участников вооруженного конфликта в Броварах, установлено, что именно эти вооруженные мужчины выступили со стороны местных перевозчиков. Одним из организаторов перестрелки был криминальный авторитет по прозвищу «Веха» или «Журавль».

Сейчас 13 злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15-м объявлено о подозрениях в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

Во время проведения 20 обысков по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маски. Также полицейские изъяли 8 автомобилей премиум-класса.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

В тот же день был задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

По факту стрельбы в Броварах начато 4 уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, покушение на убийство двух и более лиц.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.