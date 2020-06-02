Прокурор огласил обвинительный акт по делу в отношении эксминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его «помощника» в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 («мошенничество»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («подстрекательство к оконченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение») Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта. Также и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами.

Кроме того, прокурором САП заявлен гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были нанесены в результате совершения указанного преступления.

Следующее заседание назначено на 13:00 12 июня 2020.

Напомним, 14 августа 2019 замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны якобы за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 января 2020 года Грымчака освободили из-под стражи.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по статье о служебной подделке официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных данных, в котором фигурировал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.