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Копии материалов досудебного расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета подготовлены всем подозреваемым и их защитникам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

238 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов – в отношении троих подозреваемых, более 200 – по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления.

«Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тысяч часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошено более 3000 человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. ІМЕІ и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинга - от 4000 до 200 тыс. соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз», - заявили в МВД.

«В результате в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь», - говорится в сообщении.

Процессуальный руководитель в уголовном производстве выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. Следовательно, в соответствии со ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов другой стороне.

В настоящее время подготовлено копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Нацполиции в городе Киеве по адресу: Киев, переулок Косогорный, 7.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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