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В понедельник, 25 мая, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч 150 гривен с ношением электронного браслета.

Соответствующее решение принял следственный судья Виталий Писанец, сообщает УНИАН.

«Ходатайство удовлетворить, изменить меру пресечения подозреваемой Дугарь... в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что соответственно составляет 168 тыс. 150 грн», - зачитал судья фрагмент из резулятивной части решения.

На Дугарь также возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда; не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Кроме того, Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемую Юлию Кузьменко еще на два месяца. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Кузьменко в СИЗО до 24 июля.

В понедельник суд также удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения подозреваемому Андрею Антоненко и оставил его под стражей еще на 60 суток.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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