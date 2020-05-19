Служба безопасности Украины инициирует проверку из-за интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиныам.

Гордон заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в СБУ заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что прослушали интервью Гордона с Гиркиным.

Министерство по делам ветеранов Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой дать оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.

Верховная Рада разблокировала закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Теперь его смогут подписать председатель парламента и президент.

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию с призывом оценить эффективность реакции на эпидемию со стороны правительств стран мира и международных организаций. Резолюцию поддержала и Украина.

Общий карантин в Украине может продлиться до 22 июня. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч . 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», которым предлагается разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги.

С 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В правительстве по предложению Министерства иностранных дел начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатической службе.

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине.

Под зданием Кабинета Министров в Киеве родители и учителя требовали разрешить работу детских садов в Украине.

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая пришла за заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями.