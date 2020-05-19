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Служба безопасности Украины инициирует проверку из-за интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиныам. 

Гордон заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в СБУ заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что прослушали интервью Гордона с Гиркиным.

Министерство по делам ветеранов Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой дать оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.

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