Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая пришла за заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями.

Селфи из зала Рады она опубликовала в Facebook.

«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это — элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина», - написала Богуцкая.

Также она прокомментировала вчерашнее заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об открытии пляжей.

«Вчера главный эпидемиолог Ляшко заявил о том, что в июне откроются пляжи на морях, т.к. морская соль и ультрафиолет убивают корону.

Это очередной треш, такой же, как признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов.

Интересным в этом аспекте мне видится география распространения у/ф лучей. На пляжах они есть, а в парках отсутствуют, судя по тому, что запрет на посещение парков все-таки был», - пишет Богуцкая.

В сети высмеяли такое изделие на лице депутата, отмечая, что такая маска — не совсем мудрое решение.

