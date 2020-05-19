Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая пришла за заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями.
Селфи из зала Рады она опубликовала в Facebook.
«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это — элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина», - написала Богуцкая.
Также она прокомментировала вчерашнее заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об открытии пляжей.
«Вчера главный эпидемиолог Ляшко заявил о том, что в июне откроются пляжи на морях, т.к. морская соль и ультрафиолет убивают корону.
Это очередной треш, такой же, как признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов.
Интересным в этом аспекте мне видится география распространения у/ф лучей. На пляжах они есть, а в парках отсутствуют, судя по тому, что запрет на посещение парков все-таки был», - пишет Богуцкая.
В сети высмеяли такое изделие на лице депутата, отмечая, что такая маска — не совсем мудрое решение.
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