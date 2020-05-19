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Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время вражеской атаки погиб украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.

«Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой «4 ОМБр 2 АК ЛНР», среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных», - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека) продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту теракта осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
ForUm

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