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В правительстве по предложению Министерства иностранных дел начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатической службе.

По словам собеседника, Украина не будет ждать запросов других государств, а сама начинает переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений», - пояснил собеседник, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане «могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами».

По словам источника, данное решение согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание относительно переговоров по этому поводу.

«Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию (в соответствующих государствах)», - отметил источник.

Исходя из этих объяснений, стоит рассчитывать, что авиасообщение будет возобновляться с теми странами ЕС, в которых также будет восстановлено регулярное авиасообщение (что в ближайшее время должно произойти во всех странах), а также с теми, которые позволят въезд граждан Украины и не являются центром пандемии.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявили, что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
ForUm

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