Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч . 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

«Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль», - говорится в сообщении.

В январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.