также в разделеОбщество
Главарю «ДНР», отправившему «на подвал» прокурора, сообщили о подозрении 8
В Ивано-Франковске задержали хакера с мировой «славой» 22
Идентифицированы снайперы РФ, убившие украинского военного на Луганщине 30
ОГП: В интервью Гиркина есть «ценная для расследования информация» 44
Офицера ВС РФ будут судить за попытку подкупить украинского пограничника 25
Джапарова рассказала, чем займется в МИД 13
От COVID-19 в Украине снова выздоровели больше людей, чем заболели 37
СБУ расследуют участие российских снайперов в обстрелах позиций ООС 14
Гордон: Интервью с Поклонской и Гиркиным сделаны «в содружестве» со спецслужбами 98
Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве 14
Шмыгаль: С 22 мая заработает общественный транспорт, а с 25-го – детские сады 50
СБУ проведет проверку в связи с интервью Гордона с террористом Гиркиным 45
18 мая. Картина дня 27
Первая в истории ВМС женщина-водолаз завершила обучение в Одессе 36
Полиция подозревает, что дом в Одессе обрушился из-за соседней стройки 27
СБУ опубликовала секретные документы о «Расстрелянном возрождении» 34
Малюська попросил привезти ему обед из СИЗО 30
Синоптики озвучили прогноз погоды на лето 54

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч . 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

«Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль», - говорится в сообщении.

В январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги