Под зданием Кабинета Министров в Киеве родители и учителя требовали разрешить работу детских садов в Украине.

Как сообщает Укринформ, под Кабмином собралось несколько десятков протестующих.



































Митингующие требовали от правительства разрешить работу частных и государственных детских садов в Украине. По словам организаторов, многие родители теряют доход и не могут работать из-за того, что им надо ухаживать за детьми.

Также разрешить работать детсадам требовали владельцы частных садиков, которые в связи с карантином уже несколько месяцев не работают и, соответственно, теряют средства и ничего не зарабатывают.

К протестующим вышел заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он рассказал, что Кабинет министров Украины планирует разрешить работать детским садикам с 25 мая 2020 года.

«25 числа разрешено будет открывать садики в тех областях, которые отвечают противоэпидемическим критериям», - отметил Ляшко.

По его словам, соответствие нормам будут проверять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, но также это должны контролировать органы местного самоуправления и непосредственно родители.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина.