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Общий карантин в Украине может продлиться до 22 июня.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Сніданку з 1+1», сообщает Укринформ.

«Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше, наиболее похожий сценарий. Поэтому на плато мы будем еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Поскольку еще мы не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивным со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации», - сказал Ляшко.

По его словам, если будет резкое снижение случаев заболевания коронавирусом, то карантин могут отменить раньше.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений
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