Верховная Рада разблокировала закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Теперь его смогут подписать председатель парламента и президент, пишет Радио Свобода.

Народные депутаты отклонили оба постановления об отмене результатов своего голосования за банковский закон. За первое из этих постановлений проголосовали 78 народных депутатов при 226 необходимых, за второе – 84.

13 мая Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Документ предусматривает, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финансового учреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что «некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, создает системные риски для финансовой стабильности».

Принятие закона является ключевым условием сотрудничества с Международным валютным фондом.