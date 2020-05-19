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В Офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью журналиста Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков незаконной вооруженной группировки «ДНР» в 2014 году Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Озвученную в интервью информацию используют в уголовном процессе против боевика. сообщил Крым.Реалии  заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь, в том числе, идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России», – подчеркнул Мамедов.

Он считает, что в интервью есть «ценная для расследования информация».

«Гражданин России рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями», – сказал заместитель генпрокурора Украины.

В Офисе генпрокурора утверждают, что такие интервью «ценны дополнительными фактажем, деталями». Например, бывшая российская прокурор Крыма Наталья Поклонская «подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине».

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Гиркиным.

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), «в содружестве с украинскими спецслужбами».

СБУ пообещала провести проверку.
ForUm

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