Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», которым предлагается разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги, сообщает пресс-служба ВР.

За законопроект №2788-д проголосовали 232 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести систему почтовых счетов, ввести термин «почтовый счет», определить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта», среди которых: открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный, Хозяйственный и Гражданский кодексы, законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О Национальном банке Украины», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О почтовой связи», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О платежных системах и переводе средств в Украину», «Об оплате труда», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О местном самоуправлении в Украине», «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Напомним, Национальный банк Украины считает рискованной инициативу разрешить Укрпочте предоставление банковских услуг и выступил против содержащих ее законопроектов №2788-д и №2788.