Министерство по делам ветеранов Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой дать оценку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшей «прокуроршей» аннексированного Крыма Натальей Поклонской и боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым), сообщает пресс-служба министерства.

«Каждый день, уже более 6 лет, украинские военные и добровольцы с мужеством отстаивают территориальную целостность, мир в нашем государстве, противостоят вооруженной и информационной агрессии со стороны непонятных вооруженных группировок и страны агрессора - России. Однако, именно в то во время, когда необходимо консолидироваться и продолжать борьбу на всех фронтах, информационное пространство заполняется пропагандой агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что 18 мая Гордон провел интервью Гиркиным. «Гиркин, по его же словам, возглавлял диверсионный отряд, был организатором оккупантского референдума в АР Крым, «работал» министром обороны в одной из так называемых «республик», а в апреля 2014 года руководил захватом Славянска, таким образом начав войну на Донбассе. Сегодня Гиркин находится в розыске в Украине и Нидерландах», – говорится в сообщении .

«Перед этим журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Натали Поклонской, которая является фигуранткой двух уголовных производств в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины и неправомерного запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Поклонская активно способствовала аннексии Крыма Россией, а сегодня является депутатом Государственной думы страны-агрессора», – подчеркнули в Минветеранов.

«Министерство и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством», – сказано в сообщении.

Кроме этого, Минветеранов призывает всех граждан Украины анализировать и критически воспринимать информацию, а журналистов, которые позволяют себе такие интервью, - игнорировать.

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Игоремя Гиркиным (Стрелковым).

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

Также СБУ пообещала провести проверку.