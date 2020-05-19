Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию с призывом оценить эффективность реакции на эпидемию со стороны правительств стран мира и международных организаций. Резолюцию поддержала и Украина, сообщает УНИАН.



Отмечается, что резолюция принята сегодня, на первой в истории «виртуальной» ассамблее, потому что все страны были на видеосвязи. Одним из локомотивов резолюции выступает Евросоюз. Ранее в прессе появились сообщения, что более 60 стран мира требуют от Китая объяснений и упрекают его в запоздалом предупреждении об опасном вирусе.

Правительства ряда стран хотят независимого расследования происхождения COVID-19.

Принятый Ассамблеей ВОЗ документ содержит очень дипломатические формулировки. Один из пунктов документа содержит призыв не к «расследованию», а к «оценке» того, как мир, страны и международные организации (в частности, сама ВОЗ) отреагировали на пандемию.

Ни Китай, ни китайский город Ухань в тексте резолюции не упоминаются. Сам Китай поддерживает призывы к анализу эффективности реакции на эпидемию (по крайней мере, публично), хотя и просит отложить его до момента завершения пандемии.

Страны ЕС преимущественно выразили свою поддержку ВОЗ и призвали к глобальной кооперации, а США не сдерживали критику организации. Американская сторона фактически обвиняет ВОЗ в том, что организация не справилась со своими функциями, и это привело к тяжелым последствиям.

Напомним, 62 страны, среди которых ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, РФ поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса.