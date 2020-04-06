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С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Так, согласно постановлению Кабминета Министров №255 с 6 апреля запрещено:

пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе. 

Напомним, 2 апреля Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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