С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Так, согласно постановлению Кабминета Министров №255 с 6 апреля запрещено:
пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;
перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);
посещение спортивных и детских площадок;
посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;
пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.
Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе.
Напомним, 2 апреля Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
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