Местным властям нужно позволить запускать общественный транспорт его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволить местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности», - отметил Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, сказал он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.