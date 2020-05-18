Министерство здравоохранения позволит открыть пляжный сезон в Украине, поскольку морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук и они, эти специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет позволено открыт пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира», - заявил он.

По его словам, несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. «Это может быть только при близком контакте», - подчеркнул Ляшко. Он отметил, что в отношении речного пляжного сезона Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.