Платформа открытых данных Опендатабот отрицает заявление Нацполиции о том, что персональные данные Telegram-канала, в частности, были взяты из базы компании.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот.

Эта информация не соответствует действительности.

Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что подобные заявления правоохранителей угрожают процессу открытия данных в Украине.

Напомним, Национальная полиция провела оперативные следственные действия в рамках производства об утечке персональных данных, но фактов кибератак на систему «Дия» не обнаружила.

Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связана с приложением «Дия».

В МВД сообщили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и уверяют, что заблокировали ресурс, который их распространял.

Полиция начала расследование по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Телеграмм-каналов. При этом работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, была заблокирована.

В свою очередь следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит персональные данные граждан Украины. По предварительной информации ГБР, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.